В Алтайский край зашла московская сеть алкогольных супермаркетов

До конца года в Алтайском крае откроются 15 розничных магазинов алкогольной продукции, которые будут работать под вывеской "Кристалл" и "Септима". Сеть представляет московский завод алкогольных напитков "Кристалл-Лефортово", рассказала altapress.ru руководитель розничной сети в алтайском крае Елена Тэвит.
В течение полугода в Алтайском крае открыли шесть магазинов сети: пять в Барнауле и один в Бийске. До конца года в краевой столице откроется еще 5 магазинов, плюс еще 4 в городах края.
Сеть активно развивает в городах Сибирского федерального округа. По данным официального сайта "Септима", в семи городах округа сейчас работают около 60 магазинов. Больше всего в Новосибирске (21), также много в Томске (11) и в Красноярске (9). В линейке форматов, кроме классических розничных точек площадью около 100 квадратных метров, есть магазины представляющие элитный, дорогостоящий алкоголь, а также винные клубы. В Барнауле последний формат развивать пока не планируют.
Московский завод активно вошел в розничный рынок благодаря тому, что купил уже развитую оптово-розничную сеть "Септима". Напомним, что последняя испытывала финансовые трудности и в 2015 году прекратила поставки в Алтайский край, а также Республику Алтай, Омскую, Томскую, Кемеровскую области.
По словам Елены Тэвит, "Кристалл-Лефортово" купил "Септиму" в прошлом году, но местный рынок москвичи начали завоевывать еще раньше. В 2015 году этот крупнейший российский производитель приобрел акции Иткульского спиртзавода и начал выпуск продукции под своими брендами.
Предприятие показывает положительные экономические результаты. Так по итогам 2016 года, сказано на сайте Иткульского спиртзавода, рост чистой прибыли составил 74% к 2015 году: с 79,8 до 138,8 млн руб. Водки на 74,8%: с 750,3 до 1 311 декалитров. Отгрузки водочной продукции по Алтайскому краю приросли в 1,5 раза, а в другие региона на 2,5%.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.