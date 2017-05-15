В Алтайский край зашла московская сеть алкогольных супермаркетов

В течение полугода в Алтайском крае открыли шесть магазинов сети: пять в Барнауле и один в Бийске. До конца года в краевой столице откроется еще 5 магазинов, плюс еще 4 в городах края.

Сеть активно развивает в городах Сибирского федерального округа. По данным официального сайта "Септима", в семи городах округа сейчас работают около 60 магазинов. Больше всего в Новосибирске (21), также много в Томске (11) и в Красноярске (9). В линейке форматов, кроме классических розничных точек площадью около 100 квадратных метров, есть магазины представляющие элитный, дорогостоящий алкоголь, а также винные клубы. В Барнауле последний формат развивать пока не планируют.

Московский завод активно вошел в розничный рынок благодаря тому, что купил уже развитую оптово-розничную сеть "Септима". Напомним, что последняя испытывала финансовые трудности и в 2015 году прекратила поставки в Алтайский край, а также Республику Алтай, Омскую, Томскую, Кемеровскую области.

По словам Елены Тэвит, "Кристалл-Лефортово" купил "Септиму" в прошлом году, но местный рынок москвичи начали завоевывать еще раньше. В 2015 году этот крупнейший российский производитель приобрел акции Иткульского спиртзавода и начал выпуск продукции под своими брендами.

Предприятие показывает положительные экономические результаты. Так по итогам 2016 года, сказано на сайте Иткульского спиртзавода, рост чистой прибыли составил 74% к 2015 году: с 79,8 до 138,8 млн руб. Водки на 74,8%: с 750,3 до 1 311 декалитров. Отгрузки водочной продукции по Алтайскому краю приросли в 1,5 раза, а в другие региона на 2,5%.