В алтайском филиале "Россельхозбанка" сменится руководитель

Дмитрий Потылицын находится в очередном отпуске с 21 августа, сообщили altapress.ru в пресс-службе алтайского филиала "Россельхозбанка". Отдыхать он будет две недели. Сведения о его переходе на другую работу в пресс-службе не стали опровергать, хотя и не сказали однозначно "да".

Точно можно сказать лишь, что он продолжит работать в "Россельхозбанке", но в каком именно структурном подразделении, официально не сообщается. Источники Политсиб.ру полагают, что он будет трудиться в московском отделения этого банка. В пресс-службе алтайского филиала пообещали разослать в СМИ пресс-релиз, когда кадровые изменения состоятся.

Директором алтайского филиала "Россельхозбанка" Дмитрий Потылицын назначен 12 мая 2012 года — после увольнения Евгения Роговского (он стал фигурантом уголовного дела, которое сейчас рассматривает суд).

До назначения директором алтайского филиала Потылицын работал в Москве — он занимал должности замдиректора департамента финансов и планирования "Росссельхозбанка", потом директора планово-экономического департамента. А еще раньше трудился в администрации Алтайского края — начальником отдела внутреннего долга комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

Справка

По состоянию на 1 июля 2017 года совокупный кредитный портфель Алтайского филиала "Россельхозбанка" составил порядка 43,6 млрд рублей. Общий объем привлеченных средств клиентов в Алтайском филиале АО "Россельхозбанк" превысил 20,6 млрд рублей.