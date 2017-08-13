В алтайском казино выступил DJ Smash: снимки из соцсетей

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В субботу на улице было дождливо, однако испортить концерт он не смог, свидетельствуют его участники в соцсетях.

Сам DJ Smash сообщил, что плохая погода не помешает. Зрители подтвердили это восторженными отзывами: "Воу-воу!Несмотря на плохую погоду было жааарко и драйвово! Наплясалась,оторвалась,получила море позитива!", "Нереально крутая ночь! Отрыв по полной!"