На Алтае будут судить депутата и предпринимателя, которые продавали лес иностранцам

В Алтайском крае будут судить главу Новозыряновского сельсовета Заринского района (также является депутатом Совета народных депутатов района) и местного предпринимателя, которых обвиняют в незаконной вырубке леса и продаже его иностранцам. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, в течение 2015 года обвиняемые вырубали березы и сосны без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек. Они спилили более 420 не подлежащих вырубке деревьев. Затем они продавали древесину местным жителям, а также иностранной компании.
В результате Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 2,8 миллионов рублей.
Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млн. рублей, дело направлено в суд.
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