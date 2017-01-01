На Алтае будут судить депутата и предпринимателя, которые продавали лес иностранцам

По версии следствия, в течение 2015 года обвиняемые вырубали березы и сосны без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек. Они спилили более 420 не подлежащих вырубке деревьев. Затем они продавали древесину местным жителям, а также иностранной компании.

В результате Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 2,8 миллионов рублей.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 2 млн. рублей, дело направлено в суд.