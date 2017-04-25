В Алтайском крае будут судить директора лагеря, в котором мальчик сорвался с тарзанки

Предварительное следствие установило, что директор "Туристического агентства Шульжик" был организатором детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Академия Робинзонов". Его обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека".

Шульжик был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Кемеровской области и организовывал детский отдых, вывозя несовершеннолетних в том числе на территорию Алтайского края на берег реки Катунь, где они проживали в палаточном городке.

20 июня 2016 года 13-летний мальчик приехал в детский оздоровительный лагерь "Академия Робинзонов", временно расположенный на территории Алтайского района на берегу реки Катунь. 23 июня малолетний, без должного присмотра со стороны обвиняемого, после купания в походной бане стал раскачиваться на "тарзанке", изготовленной кустарным способом. Мальчик сорвался и упал в реку, его унесло вниз по течению. Тело так и не нашли.

После трагедии в лагере прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения, которые создают угрозу для пребывания детей в лагере.

По решению суда лагерь "Академия Робинзонов" закрыли.

Уголовное дело в отношении Шульжика в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.