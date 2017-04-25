В Алтайском крае будут судить директора лагеря, в котором мальчик сорвался с тарзанки

285
Сегодня, 12:47.
Происшествия

Следственный комитет по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении организатора детского палаточного лагеря "Академия Робинзонов" Анатолия Шульжика. В лагере, организованном Шульжиком, в июне 2016 года сорвался с тарзанки в Катунь и пропал 13-летний мальчик.

Тарзанка в "Академии Робинзонов".
Тарзанка в "Академии Робинзонов". Фото: vk.com.

Предварительное следствие установило, что директор "Туристического агентства Шульжик" был организатором детского оздоровительного лагеря палаточного типа "Академия Робинзонов". Его обвиняют в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности смерть человека".

Шульжик был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в Кемеровской области и организовывал детский отдых, вывозя несовершеннолетних в том числе на территорию Алтайского края на берег реки Катунь, где они проживали в палаточном городке.

20 июня 2016 года 13-летний мальчик приехал в детский оздоровительный лагерь "Академия Робинзонов", временно расположенный на территории Алтайского района на берегу реки Катунь. 23 июня малолетний, без должного присмотра со стороны обвиняемого, после купания в походной бане стал раскачиваться на "тарзанке", изготовленной кустарным способом. Мальчик сорвался и упал в реку, его унесло вниз по течению. Тело так и не нашли.

После трагедии в лагере прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения, которые создают угрозу для пребывания детей в лагере.

По решению суда лагерь "Академия Робинзонов" закрыли.

Уголовное дело в отношении Шульжика в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров