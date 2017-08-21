Известного алтайского бизнесмена и экс-депутата АКЗС отправили в колонию

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вадим Золотарев, действуя в рамках заключенного муниципального контракта, выполнял функции заказчика-застройщика на объекте по строительству и благоустройству микрорайона в селе Ключи. Мужчина дал своим сотрудникам указание составить подложные первичные учетные документы и заявки на финансирование за работы, которые фактически не оказывались. Ущерб краевому бюджету составил более миллиона рублей.

Кроме того, Золотарева признали виновным в хищении денег ГУ сельского хозяйства Алтайского края и администрации района при пособничестве бывшего генерального директора "Ключевского элеватора" Юрия Титова. Обвиняемые составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. Ущерб федеральному бюджету составил 45 млн рублей.

Преступления раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд назначил Вадиму Золотареву наказание в виде реального лишения свободы на срок 5,5 лет, а Юрию Титову — на 4 года. Осужденных заключили под стражу в зале суда. Также суд взыскал с осужденных 45,4 млн. рублей в солидарном порядке. Приговор не вступил в законную силу.