Известного алтайского бизнесмена и экс-депутата АКЗС отправили в колонию

В Алтайском крае вынесли приговор в отношении бывшего директора компании "Алтайстройзаказчик" Вадима Золотарева и бывшего генерального директора "Ключевского элеватора", экс-депутата АКЗС Юрия Титова. Золотарева признали виновным в растрате и мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и приговорили к лишению свободы на 5,5 лет. Титова признали виновным в пособничестве и растрате и приговорили к реальному сроку на 4 года.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вадим Золотарев, действуя в рамках заключенного муниципального контракта, выполнял функции заказчика-застройщика на объекте по строительству и благоустройству микрорайона в селе Ключи. Мужчина дал своим сотрудникам указание составить подложные первичные учетные документы и заявки на финансирование за работы, которые фактически не оказывались. Ущерб краевому бюджету составил более миллиона рублей.
Кроме того, Золотарева признали виновным в хищении денег ГУ сельского хозяйства Алтайского края и администрации района при пособничестве бывшего генерального директора "Ключевского элеватора" Юрия Титова. Обвиняемые составили не соответствовавшие действительности акты и справки с явным завышением объемов, видов и стоимости выполненных работ, которые в действительности на объекте не выполнялись, после чего предоставили указанные документы к оплате. Ущерб федеральному бюджету составил 45 млн рублей.
Преступления раскрыли сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Суд назначил Вадиму Золотареву наказание в виде реального лишения свободы на срок 5,5 лет, а Юрию Титову — на 4 года. Осужденных заключили под стражу в зале суда. Также суд взыскал с осужденных 45,4 млн. рублей в солидарном порядке. Приговор не вступил в законную силу.
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