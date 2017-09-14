В Алтайском крае двое сельчан распилили водонапорную башню

В Каменском районе сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в краже водонапорной башни. В селе Луговое они распилили на части временно недействующую металлическую конструкцию.
Разрезанные части злоумышленники вывезли на автомобиле. По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.
Злоумышленниками оказались двое мужчин 33-х и 28-ми лет. Свою вину задержанные полностью признали. Обоих заключили под стражу. Полицейские изъяли у них специальное оборудование, предназначенное для резки металла.
По данному факту проводится доследственная проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение.
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