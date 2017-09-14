В Алтайском крае двое сельчан распилили водонапорную башню

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Сегодня, 16:32.
Происшествия

В Каменском районе сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в краже водонапорной башни. В селе Луговое они распилили на части временно недействующую металлическую конструкцию.

Украденная водонапорная башня.
Украденная водонапорная башня. Фото: 22.мвд.рф.

Разрезанные части злоумышленники вывезли на автомобиле. По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.

Украденная водонапорная башня.
Украденная водонапорная башня.

Злоумышленниками оказались двое мужчин 33-х и 28-ми лет. Свою вину задержанные полностью признали. Обоих заключили под стражу. Полицейские изъяли у них специальное оборудование, предназначенное для резки металла.

По данному факту проводится доследственная проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение.

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