В Алтайском крае двое сельчан распилили водонапорную башню

Разрезанные части злоумышленники вывезли на автомобиле. По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба составила несколько сотен тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались двое мужчин 33-х и 28-ми лет. Свою вину задержанные полностью признали. Обоих заключили под стражу. Полицейские изъяли у них специальное оборудование, предназначенное для резки металла.

По данному факту проводится доследственная проверка, по завершению которой будет принято процессуальное решение.