В Алтайском крае электрички переходят на осеннее расписание

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Сегодня, 17:50.
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С конца сентября в Алтайском крае изменится расписание движения пригородных поездов. Часть электричек отменят, а часть перейдет на новое расписание, сообщает пресс-служба "Алтай-Пригород".

В Барнауле запустили новую электричку с кондиционерами.
В Барнауле запустили новую электричку с кондиционерами. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

С 27 сентября отменят пригородные поезда:

  • №6388 Барнаул — Баюново. Отправление со ст. Барнаул в 17.55, прибытие на ст. Баюново в 19.10;
  • №6387 Баюново — Барнаул. Отправление со ст. Баюново в 20.42, прибытие на ст. Барнаул в 22.00.

С 1 октября отменят поезда до Алейской, Арбузовки и ст. Озёрки.

Полное расписание можно посмотреть здесь.

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