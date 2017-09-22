В Алтайском крае электрички переходят на осеннее расписание

С конца сентября в Алтайском крае изменится расписание движения пригородных поездов. Часть электричек отменят, а часть перейдет на новое расписание, сообщает пресс-служба "Алтай-Пригород".
С 27 сентября отменят пригородные поезда:
- №6388 Барнаул — Баюново. Отправление со ст. Барнаул в 17.55, прибытие на ст. Баюново в 19.10;
- №6387 Баюново — Барнаул. Отправление со ст. Баюново в 20.42, прибытие на ст. Барнаул в 22.00.
С 1 октября отменят поезда до Алейской, Арбузовки и ст. Озёрки.
Полное расписание можно посмотреть здесь.
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