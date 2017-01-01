В Алтайском крае из-за сильного ветра передан штормпрогноз

Алтайские синоптики передали штормовое предупреждение на 20 и 21 февраля из-за сильного ветра и метелей.
По данным алтайского ЦГМС, ветер усилится до 15-20 м/с, местами будут порывы 22-27 м/с. Ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.
В ночь на 20 февраля температура составит -15...-20 С, при прояснении -23...-28. Днем температура поднимется до -3..-8 С.
В ночь на вторник, 21 февраля, снова похолодает до -20 градусов.
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