В Алтайском крае из-за сильного ветра передан штормпрогноз

По данным алтайского ЦГМС, ветер усилится до 15-20 м/с, местами будут порывы 22-27 м/с. Ожидается снег, местами сильный, продолжительные метели, на дорогах снежные заносы.

В ночь на 20 февраля температура составит -15...-20 С, при прояснении -23...-28. Днем температура поднимется до -3..-8 С.

В ночь на вторник, 21 февраля, снова похолодает до -20 градусов.