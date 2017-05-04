В Алтайском крае молодого рецидивиста подозревают в краже мотоцикла

По предварительным данным, накануне около двух часов ночи со двора одного из частных домов неизвестные похитили мотоцикл стоимостью 40 000 рублей. Владелец обнаружил пропажу только утром. Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Против него возбудили уголовное дело, а похищенный мотоцикл вернули хозяину.