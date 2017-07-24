Житель Заринска украл у родственника деньги и купил на них еду и алкоголь для гостя

По данным полиции, потерпевший приехал в Заринск погостить к родственникам в мае этого года. Деньги у него похитили прямо из кармана одежды, которую он оставил без присмотра во время распития спиртных напитков в гостях.

По подозрению в краже полицейские задержали хозяина дома. Он рассказал, что все похищенные деньги потратил на покупку продуктов и алкоголя, которыми и угощал гостя.

Теперь жителю Заринска грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.