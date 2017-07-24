Житель Заринска украл у родственника деньги и купил на них еду и алкоголь для гостя

В Заринске полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже 60 тысяч рублей у родственника из Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По данным полиции, потерпевший приехал в Заринск погостить к родственникам в мае этого года. Деньги у него похитили прямо из кармана одежды, которую он оставил без присмотра во время распития спиртных напитков в гостях.
По подозрению в краже полицейские задержали хозяина дома. Он рассказал, что все похищенные деньги потратил на покупку продуктов и алкоголя, которыми и угощал гостя.
Теперь жителю Заринска грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что раньше его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу.
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