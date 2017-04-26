В Алтайском крае мужчина украл у односельчанина металлический гараж

Бийские полицейские задержали жителя пригородного поселка Сорокино, который похитил у односельчанина металлический гараж и все, что хранилось внутри него. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
Полицейские установили, что к краже причастен 36-летний односельчанин потерпевшего — водитель грузовика с манипуляторной установкой, которая позволяет грузить и перевозить габаритные предметы. Задержанный написал явку с повинной и рассказал, что всё похищенное сдал в ближайший пункт приёма металла, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Гараж, и часть находившихся в нём вещей, изъяты. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
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