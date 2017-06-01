В Алтайском крае начали продавать йога-туры

В йога-центрах краевой столицы рассказали, что подобные туры на Алтае появились около четырех-пяти лет назад. По словам руководителя йога-центра "Вистара" Ольги Бойко, у барнаульцев, практикующих йогу, есть потребность отдыхать среди "своих" и не прерывать занятия на время отпуска. Для таких поездок центры нанимали тренеров, набирали небольшую группу и выдвигались на турбазы Горного Алтая на пять-восемь дней. Стоимость тура зависела от средств размещения. К примеру, один день с проживанием в летнем доме обходился в районе 2,2-2,8 тыс. рублей.

В этом году в турагентстве "АлтайСибТур" проанализировали спрос туристов и решили впервые организовать йога-туры на лето. Недельный тур с размещением в палаточном лагере на берегу Катуни стоит около 35 тыс. рублей. В него входит проживание, питание, трансфер. В отличие от обычного отдыха на Алтае, в программе йога-тура запланированы тренировки, дыхательные практики, пилатес, стретчинг и другие занятия, а также экскурсии по достопримечательностям Горного Алтая. Ксения Лобач, и. о. директора турагентства "АлтайСибТур" отметила, что для такого отдыха не обязательно иметь специальную физическую подготовку, он подойдет для любого туриста, который планирует расслабиться на природе.

Даты тура уже сформированы на все лето, первый запланирован с 10 июня. Как отметили в турагентстве, если такой вид отдыха будет востребованным, то в расписание расширят.