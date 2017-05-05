В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Возможно возникновение ЧС и происшествий, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. Краевой главк МЧС России рекомендует соблюдать меры предосторожности.

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, которые могут обрушиться.

Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.