В Алтайском крае осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу

Следствие и суд установили, что ночью 11 декабря 2016 года сожители вместе выпивали дома у знакомого и поссорились. Обвиняемый стал избивать женщину руками и ногами, после чего клинком кухонного ножа ударил её в грудную клетку. От полученных повреждений 47-летняя женщина умерла на месте. После убийства мужчина ушел к себе домой, а вернувшись утром, попытался скрыть следы преступления и перенес тело погибшей на канализационную станцию.

Однако после обнаружения тела, следователи установили личность подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.