В Алтайском крае осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу

В Алтайском крае осудили ранее судимого жителя Шипуновского района, который до смерти избил свою сожительницу, а потом попытался избавиться от тела. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Следствие и суд установили, что ночью 11 декабря 2016 года сожители вместе выпивали дома у знакомого и поссорились. Обвиняемый стал избивать женщину руками и ногами, после чего клинком кухонного ножа ударил её в грудную клетку. От полученных повреждений 47-летняя женщина умерла на месте. После убийства мужчина ушел к себе домой, а вернувшись утром, попытался скрыть следы преступления и перенес тело погибшей на канализационную станцию.
Однако после обнаружения тела, следователи установили личность подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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