В Алтайском крае погибла женщина в жутком ДТП с пассажирским автобусом и внедорожником

ДТП на трассе "Алейск - Рубцовск". Фото: Степан Сибиряков в vk.com/barneos22. ДТП на трассе "Алейск - Рубцовск". Фото: Степан Сибиряков в vk.com/barneos22. ДТП на трассе "Алейск - Рубцовск". Фото: Степан Сибиряков в vk.com/barneos22. ДТП на трассе "Алейск - Рубцовск". Фото: Степан Сибиряков в vk.com/barneos22.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 11.15. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Ikarus под управлением 37-летнего мужчины.

В результате столкновения пострадали три человека — водитель и пассажир автобуса, а также водитель внедорожника. 55-летняя пассажирка "Тойоты" получила несовместимые с жизнью травмы травмы и скончалась до приезда "скорой".

Автолюбители сообщают, что на трассу "Барнаул — Рубцовск" без зимней резины желательно не соваться. На дороге поземка и снежные переметы, боковой ветер.

По информации altapress.ru, попавший в аварию Ikarus был одним из самых "живых" экземпляров этой марки в Алтайском крае. В 2013 году его реставрировали в Венгрии. Он курсировал по маршруту "Барнаул-Староалейское".