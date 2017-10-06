В Алтайском крае погибла женщина в жутком ДТП с пассажирским автобусом и внедорожником

На трассе "Алейск — Рубцовск" после села Кашино столкнулись пассажирский автобус и белая Toyota Land Cruiser. Об этом сообщили очевидцы. Водителя автобуса придавило, но его удалось вытащить. По предварительным данным, в аварии погибла женщина.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 11.15. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом Ikarus под управлением 37-летнего мужчины.
В результате столкновения пострадали три человека — водитель и пассажир автобуса, а также водитель внедорожника. 55-летняя пассажирка "Тойоты" получила несовместимые с жизнью травмы травмы и скончалась до приезда "скорой".
Автолюбители сообщают, что на трассу "Барнаул — Рубцовск" без зимней резины желательно не соваться. На дороге поземка и снежные переметы, боковой ветер.
По информации altapress.ru, попавший в аварию Ikarus был одним из самых "живых" экземпляров этой марки в Алтайском крае. В 2013 году его реставрировали в Венгрии. Он курсировал по маршруту "Барнаул-Староалейское".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.