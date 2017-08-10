Алтайский край накроет "ледяным" штормом

В Алтайском крае во второй половине дня 11 августа и 12 августа ожидаются дожди, местами очень сильные, сопровождающиеся грозами, градом и усилением ветра с порывами до 25 метров в секунду и более.
Температура воздуха днем 11 августа — от +17 до +22, по юго-востоку до +28 градусов. Днем 12 августа +15... +20, ночью понизится до +5... +10 градусов, местами +16 градусов.
Подразделения краевого главка МЧС переведены в режим повышенной готовности, пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи жителям региона.
В МЧС сообщают, что при граде нужно по возможности не выходить на улицу. Находясь в помещении, следует держаться дальше от окон. Находясь на улице, нужно выбрать укрытие. Нельзя стоять под деревьями, поскольку велик риск попадания в них молнии. Если непогода застала в дороге — припаркуйтесь на обочине и держитесь дальше от окон. Сильный ветер лучше переждать в помещении.
Единый телефон доверия краевого главка МЧС: (3852) 65-82-19. Телефон пожарно-спасательной службы — 101, говорится в сообщении пресс-центра администрации Алтайского края.
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