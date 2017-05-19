В Алтайском крае потеплеет до +18

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Сегодня, 06:18.
Жизнь

По данным алтайского ЦГМС, в регион 19 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман, местами усиленный ветер. Днем потеплеет до +11...+18 °С.

Ветер. Солнце. Лето.
Ветер. Солнце. Лето. Фото: СС0.

В Алтайском крае:

  • переменная облачность, днём без осадков, утрами местами туман. 
  • ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, местами порывы до 15 м/с
  • температура воздуха:  днём +13...18

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков. 
  • ветер западный 6-11 м/с.
  • температура воздуха: днём +14...16.
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