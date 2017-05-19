В Алтайском крае потеплеет до +18

По данным алтайского ЦГМС, в регион 19 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман, местами усиленный ветер. Днем потеплеет до +11...+18 °С.

В Алтайском крае: переменная облачность, днём без осадков, утрами местами туман.

ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, местами порывы до 15 м/с

температура воздуха: днём +13...18 В Барнауле: переменная облачность, без осадков.

ветер западный 6-11 м/с.

температура воздуха: днём +14...16.