В Алтайском крае потеплеет до +18

По данным алтайского ЦГМС, в регион 19 мая придет обширный антициклон, который принесет малооблачную погоду без осадков. В утренние часы возможен туман, местами усиленный ветер. Днем потеплеет до +11...+18 °С.
В Алтайском крае:
- переменная облачность, днём без осадков, утрами местами туман.
- ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с, местами порывы до 15 м/с
- температура воздуха: днём +13...18
В Барнауле:
- переменная облачность, без осадков.
- ветер западный 6-11 м/с.
- температура воздуха: днём +14...16.
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