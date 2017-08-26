В Алтайском крае появился новый памятник природы — озеро Сухое

Памятник природы "Озеро Сухое" создали в Алтайском крае. Соответствующее постановление подписало правительство региона 24 августа, сообщает официальный сайт края.
Озеро Сухое расположено на стыке Алейского и Топчихинского районов. Основная ценность его территории, по мнению ученых, заключается в реликтовом характере этих водно-болотных угодий.
Из сообщения министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края:
Акватория озера и прилегающие к ней территории - уникальный ботанический объект, требующий сохранения и дальнейшего изучения. На площади 653 гектара представлены растения редких и исчезающих видов. Всего на этой небольшой территории обнаружены 176 видов растений, в том числе восемь видов сфагновых мхов, два из которых занесены в Красную книгу Алтайского края.
Также правительство увеличило площадь памятника природы "Пещера Большая Талдинская" с 4 до 360 гектаров и переименовало его в "Талдинские пещеры". Расширение нужно, чтобы сохранить уникальный природный комплекс карстовых пещер, ландшафтов и мест обитания редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу, "в связи с высокой посещаемостью туристами этого объекта", отмечают в Минприроды региона.
Кроме этого, в границах заказника "Касмалинский", расположенного в Ребрихинском и Павловском районах, выделена зона особой охраны. Это сделано для сохранения ценных природных комплексов Касмалинского ленточного бора, мест наибольшей концентрации редких и исчезающих видов растений, птиц (черного аиста, большого подорлика, орла-могильника, филина). В зоне особой охраны установлен запрет на проведение любых видов рубок лесных насаждений, за исключением выборочных санитарных. Кроме того, на всей территории заказника введен "период покоя" с 15 марта по 15 июля.
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