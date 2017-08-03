В Алтайском крае появится регоператор по контролю за сбором и утилизацией ТБО

Главным результатом принятия нового документа должно стать "сокращение образования твердых коммунальных отходов, уменьшение массы размещаемых отходов, снижение опасности воздействия отходов для окружающей среды и здоровья человека".

Региональный оператор будет обязан заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с их собственниками, то есть, жителями края или уполномоченными ими лицами (УК и ТСЖ). Регоператор впоследствии будет распоряжаться ТКО — отправлять их на переработку или захоронение самостоятельно либо с привлечением подрядчиков. Организацию-регоператора определят в ближайшее время в результате конкурса.

Согласно новому порядку, в места складирования ТКО запрещено выбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также другие отходы, способные причинить вред людям. При этом предусматривается разделение отходов по видам в соответствии с их составом, физическими свойствами, агрегатным состоянием, классом опасности, особенностями последующего использования, обезвреживания и уничтожения.

При обнаружении свалки объемом более 1 куб. м на участке, не предназначенном для этих целей, регоператор будет обязан в течение пяти дней уведомить об этом собственника земли, орган местного самоуправления и экологического надзора и обязать собственника участка ликвидировать свалку в течение 30 дней. Если требование не будет исполнено, оператор самостоятельно ликвидирует свалку, а расходы в судебном порядке взыскивает с землевладельца.

Также положение регламентирует раздельный сбор ТКО: для этих целей предписано использовать специальные контейнеры, обеспечивающие складирование в них только определенного вида отходов. Раздельный сбор планируется постепенно распространить на весь край. В многоквартирных домах ответственность за содержание контейнерных площадок будет возложена на собственников помещений.

Помимо этого установленный порядок также регламентирует процедуру сбора отходов электронного оборудования, к которым можно отнести компьютерную, электронную и оптическую технику, утратившую свои свойства. Эти отходы жителям края можно размещать на контейнерных площадках (не в контейнерах) и сдавать в мобильные пункты. Предприятия розничной торговли, работающие на площади более 200 кв. м, будут обязаны без взимания платы осуществлять сбор отходов электронного оборудования и передачу их для утилизации региональному оператору, производителям и импортерам электронного и электрического оборудования, их ассоциациям.