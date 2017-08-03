В Алтайском крае появится регоператор по контролю за сбором и утилизацией ТБО

74
Сегодня, 08:38.
Потребитель

Власти Алтайского края утвердили порядок сбора твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. В крае появится региональный оператор, который будет контролировать сбор и утилизацию мусора, а также противостоять появлению несанкционированных свалок. Постановление размещено на сайте Минстройтранса Алтайского края.

Свалка в районе Борзовой Заимки.
Свалка в районе Борзовой Заимки. Фото: Егор Калинин, vk.com/barneos22.

Главным результатом принятия нового документа должно стать "сокращение образования твердых коммунальных отходов, уменьшение массы размещаемых отходов, снижение опасности воздействия отходов для окружающей среды и здоровья человека".

Региональный оператор будет обязан заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с их собственниками, то есть, жителями края или уполномоченными ими лицами (УК и ТСЖ). Регоператор впоследствии будет распоряжаться ТКО — отправлять их на переработку или захоронение самостоятельно либо с привлечением подрядчиков. Организацию-регоператора определят в ближайшее время в результате конкурса.

Согласно новому порядку, в места складирования ТКО запрещено выбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также другие отходы, способные причинить вред людям. При этом предусматривается разделение отходов по видам в соответствии с их составом, физическими свойствами, агрегатным состоянием, классом опасности, особенностями последующего использования, обезвреживания и уничтожения.

При обнаружении свалки объемом более 1 куб. м на участке, не предназначенном для этих целей, регоператор будет обязан в течение пяти дней уведомить об этом собственника земли, орган местного самоуправления и экологического надзора и обязать собственника участка ликвидировать свалку в течение 30 дней. Если требование не будет исполнено, оператор самостоятельно ликвидирует свалку, а расходы в судебном порядке взыскивает с землевладельца.

Также положение регламентирует раздельный сбор ТКО: для этих целей предписано использовать специальные контейнеры, обеспечивающие складирование в них только определенного вида отходов. Раздельный сбор планируется постепенно распространить на весь край. В многоквартирных домах ответственность за содержание контейнерных площадок будет возложена на собственников помещений.

Помимо этого установленный порядок также регламентирует процедуру сбора отходов электронного оборудования, к которым можно отнести компьютерную, электронную и оптическую технику, утратившую свои свойства. Эти отходы жителям края можно размещать на контейнерных площадках (не в контейнерах) и сдавать в мобильные пункты. Предприятия розничной торговли, работающие на площади более 200 кв. м, будут обязаны без взимания платы осуществлять сбор отходов электронного оборудования и передачу их для утилизации региональному оператору, производителям и импортерам электронного и электрического оборудования, их ассоциациям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров