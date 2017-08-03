В Алтайском крае появится регоператор по контролю за сбором и утилизацией ТБО

Власти Алтайского края утвердили порядок сбора твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин. В крае появится региональный оператор, который будет контролировать сбор и утилизацию мусора, а также противостоять появлению несанкционированных свалок. Постановление размещено на сайте Минстройтранса Алтайского края.
Главным результатом принятия нового документа должно стать "сокращение образования твердых коммунальных отходов, уменьшение массы размещаемых отходов, снижение опасности воздействия отходов для окружающей среды и здоровья человека".
Региональный оператор будет обязан заключить договор на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с их собственниками, то есть, жителями края или уполномоченными ими лицами (УК и ТСЖ). Регоператор впоследствии будет распоряжаться ТКО — отправлять их на переработку или захоронение самостоятельно либо с привлечением подрядчиков. Организацию-регоператора определят в ближайшее время в результате конкурса.
Согласно новому порядку, в места складирования ТКО запрещено выбрасывать горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, осветительные приборы и ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также другие отходы, способные причинить вред людям. При этом предусматривается разделение отходов по видам в соответствии с их составом, физическими свойствами, агрегатным состоянием, классом опасности, особенностями последующего использования, обезвреживания и уничтожения.
При обнаружении свалки объемом более 1 куб. м на участке, не предназначенном для этих целей, регоператор будет обязан в течение пяти дней уведомить об этом собственника земли, орган местного самоуправления и экологического надзора и обязать собственника участка ликвидировать свалку в течение 30 дней. Если требование не будет исполнено, оператор самостоятельно ликвидирует свалку, а расходы в судебном порядке взыскивает с землевладельца.
Также положение регламентирует раздельный сбор ТКО: для этих целей предписано использовать специальные контейнеры, обеспечивающие складирование в них только определенного вида отходов. Раздельный сбор планируется постепенно распространить на весь край. В многоквартирных домах ответственность за содержание контейнерных площадок будет возложена на собственников помещений.
Помимо этого установленный порядок также регламентирует процедуру сбора отходов электронного оборудования, к которым можно отнести компьютерную, электронную и оптическую технику, утратившую свои свойства. Эти отходы жителям края можно размещать на контейнерных площадках (не в контейнерах) и сдавать в мобильные пункты. Предприятия розничной торговли, работающие на площади более 200 кв. м, будут обязаны без взимания платы осуществлять сбор отходов электронного оборудования и передачу их для утилизации региональному оператору, производителям и импортерам электронного и электрического оборудования, их ассоциациям.
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