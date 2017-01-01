В Алтайском крае пропал 60-летний мужчина

Ушел из дома 29 января..

Ориентировка:

Приметы: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза голубые, усы.

Был одет: темная шапка, серая куртка, темные штаны,черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).