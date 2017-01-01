В Алтайском крае пропал 60-летний мужчина

Пропал Лобунец Николай Степанович 1956 года рождения из села Смоленское (Алтайский край), сообщает "Лиза Алерт".
Ушел из дома 29 января..
Ориентировка:
Приметы: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы русые с сединой, глаза голубые, усы.
Был одет: темная шапка, серая куртка, темные штаны,черные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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