В Алтайском крае пропал 52-летний мужчина в районе озера

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В Алтайском крае пропал 52-летний Юрий Шевченко в районе озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. О мужчине ничего не известно с 13 октября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Указатель на озеро Горькое-Перешеечное.
Указатель на озеро Горькое-Перешеечное. Фото из архива редакции.
Юрий Шевченко.
Юрий Шевченко.

Приметы:

  • рост 172-176 см,
  • телосложение плотное,
  • волосы темно-русые с сединой,
  • глаза голубые.

Был одет:

  • камуфляжный костюм желто-коричневой расцветки,
  • синяя кофта с черными рукавами,
  • черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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