В Алтайском крае пропал 52-летний мужчина в районе озера

В Алтайском крае пропал 52-летний Юрий Шевченко в районе озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. О мужчине ничего не известно с 13 октября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 172-176 см,
- телосложение плотное,
- волосы темно-русые с сединой,
- глаза голубые.
Был одет:
- камуфляжный костюм желто-коричневой расцветки,
- синяя кофта с черными рукавами,
- черные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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