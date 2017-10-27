В Алтайском крае пропал 52-летний мужчина в районе озера

В Алтайском крае пропал 52-летний Юрий Шевченко в районе озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. О мужчине ничего не известно с 13 октября 2017 года, сообщает "Лиза Алерт".

Юрий Шевченко. Приметы: рост 172-176 см,

телосложение плотное,

волосы темно-русые с сединой,

глаза голубые. Был одет: камуфляжный костюм желто-коричневой расцветки,

синяя кофта с черными рукавами,

черные ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).