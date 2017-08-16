В Алтайском крае пропал подросток с татуировками на руках и шее

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Жизнь

В Егорьевском районе Алтайского края ищут 17-летнего Руслана Такмакова, который ушел из лагеря "Салют". О его местонахождении ничего неизвестно с 9 августа, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Парень приехал отдыхать из Рубцовска.

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропавший Руслан Такмаков.
Пропавший Руслан Такмаков.

Приметы пропавшего:

  • рост 170 см;
  • худощавое телосложение;
  • русые волосы;
  • серыеглаза.

Был одет:

  • темно-синий костюм с капюшоном;
  • чёрные кроссовки.

Особые приметы:

  • татуировки от локтя до кисти на обоих руках, татуировка на шее.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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