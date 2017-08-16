В Алтайском крае пропал подросток с татуировками на руках и шее

В Егорьевском районе Алтайского края ищут 17-летнего Руслана Такмакова, который ушел из лагеря "Салют". О его местонахождении ничего неизвестно с 9 августа, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Парень приехал отдыхать из Рубцовска.
Приметы пропавшего:
- рост 170 см;
- худощавое телосложение;
- русые волосы;
- серыеглаза.
Был одет:
- темно-синий костюм с капюшоном;
- чёрные кроссовки.
Особые приметы:
- татуировки от локтя до кисти на обоих руках, татуировка на шее.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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