В Алтайском крае разыскивают 43-летнего тюменца

Алтайские волонтеры подключились к поиску пропавшего в Тюмени 43-летнего Александра Дейнекина. В последний раз мужчину видели 19 июня. Он может направляться в Алтайский край.

Пропавший А. Дейнекин. Приметы пропавшего: рост 170 см;

плотное телосложение;

волосы короткие тёмно-русые с проседью;

глаза серо-зелёные. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).