В Алтайском крае разыскивают пенсионера в камуфляже

В Алтайского крае пропал 60-летний Виктор Пересекин из села Урожайное Советского района. О нем ничего неизвестно с 12 декабря, сообщает "Лиза Алерт".

Ориентировка на В. Пересекина. Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы короткие седые, глаза светло-серые. Был одет: чёрная шапка-ушанка, костюм камуфляжного цвета, чёрные бурки с пятнистым верхом. Особые приметы: шрам на нижней губе слева. Смотрите также