В Алтайском крае разыскивают пенсионера в камуфляже

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Сегодня, 10:30.
Происшествия

В Алтайского крае пропал 60-летний Виктор Пересекин из села Урожайное Советского района. О нем ничего неизвестно с 12 декабря, сообщает "Лиза Алерт".

Зима. Снегопад.
Зима. Снегопад. Фото: angelocesare / photo on flickr / CC BY-ND.
Ориентировка на В. Пересекина.
Ориентировка на В. Пересекина.

Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, волосы короткие седые, глаза светло-серые.

Был одет: чёрная шапка-ушанка, костюм камуфляжного цвета, чёрные бурки с пятнистым верхом.

Особые приметы: шрам на нижней губе слева.

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