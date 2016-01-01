В Алтайском крае сгорела семья из трёх человек

Утром 28 декабря в селе Черемушкино Залесовского района в одном из частных домов произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына. СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.
По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших. Она пыталась спасти жильцов горящего дома, но ее действия оказались тщетными: огонь распространился по дому молниеносно и люди погибли.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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