В Алтайском крае сгорела семья из трёх человек

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших. Она пыталась спасти жильцов горящего дома, но ее действия оказались тщетными: огонь распространился по дому молниеносно и люди погибли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.