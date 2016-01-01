В Алтайском крае сгорела семья из трёх человек

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Происшествия

Утром 28 декабря в селе Черемушкино Залесовского района в одном из частных домов произошел пожар. При тушении спасатели обнаружили тела 39-летней женщины, ее 58-летнего отца и 17-летнего сына. СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.

Тушение пожара.
Тушение пожара. Фото: 54.mchs.gov.ru.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Возгорание обнаружила соседка погибших. Она пыталась спасти жильцов горящего дома, но ее действия оказались тщетными: огонь распространился по дому молниеносно и люди погибли.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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