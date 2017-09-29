В Алтайском крае снова идёт снег. Снимки из соцсетей

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29 сентября, как и прогнозировали синоптики, в ряде южных районов Алтайского края пошел снег.

Снег в Усть-Калманском районе. 29 сентября 2017 года. Фото: altapress.ru.
Снег в Усть-Калманском районе. 29 сентября 2017 года. Фото: altapress.ru.
Снег в Усть-Калманском районе. 29 сентября 2017 года. Фото: altapress.ru.
Снег в Усть-Калманском районе. 29 сентября 2017 года. Фото: altapress.ru.

Жители Белокурихи, Усть-Калманского, Змеиногорского, Солонешенского  и Алтайского районов делятся в соцсетях снимками с выпавшим снегом.

Мой первый снег 2017))) Утро в Змеиногорске! #змеиногорск#командировка#осень2017

Публикация от Танюшка Лукичева (@tlanyat)

#Зима_Осень#Белокуриха#красота_вокруг

Публикация от Угадай Не Угадаешь (@neugadaesh)

#Белокуриха#осень_зима #Снег#Елки#красота_вокруг #Красота_в_мелочах

Публикация от Угадай Не Угадаешь (@neugadaesh)

Прощай, Белокуриха.... #россия #алтайскийкрай #алтай #белокуриха #снег

Публикация от Olga Sokolova (@olgasokolova1981)

#снег #снежок #почтизима #белокуриха

Публикация от Дарья Радохина (@darya.radohina)

#Белокуриха#Зима_Осень #Первый_снег#Рябина #Красота_в_мелочах #красота_вокруг

Публикация от Угадай Не Угадаешь (@neugadaesh)

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