В Алтайском крае стартовала акция "Георгиевская лента" к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В Алтайском крае стартовала традиционная патриотическая акция "Георгиевская лента". В преддверии Дня Победы алтайские единороссы и активисты "Молодой Гвардии" организуют уличные пикеты по вручению георгиевских лент и поздравительных открыток жителям региона. Всего алтайское отделение "Единой России" распространит по краю 72 тысячи ленточек.
По традиции патриотическая акция стартовала на площади Победы в Барнауле. Активисты регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" поздравляли барнаульцев с наступающим праздником Победы и дарили георгиевские ленточки. Они подарили более 3000 ленточек.
Подобные пикеты будут проходить ежедневно в большинстве городов и районов края. Также получить георгиевскую ленту можно обратившись в местные отделения партии "Единая Россия".
В ходе акции руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Евгений Кантемиров отметил, что георгиевская лента уже стала настоящим символом празднования Дня Победы.
Евгений Кантемиров,
руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии":
Мы ежегодно активно участвуем во всероссийской акции "Георгиевская лента". Ведь георгиевская лента – это символ поколений, знак отличия советских солдат и боевых частей, проявивших мужество и смелость в Великой Отечественной войне. Даря их людям, мы не просто поздравляем их с Великим праздником, но и рассказываем о значении этого атрибута, о том, как правильно его носить. Праздничные пикеты мы будем проводить ежедневно вплоть до 9 мая, а завершить акцию планируем традиционным Шествием с 15-ой георгиевской лентой в День Победы.
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