В Алтайском крае стартовала акция "Георгиевская лента" к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

По традиции патриотическая акция стартовала на площади Победы в Барнауле. Активисты регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" поздравляли барнаульцев с наступающим праздником Победы и дарили георгиевские ленточки. Они подарили более 3000 ленточек.

Подобные пикеты будут проходить ежедневно в большинстве городов и районов края. Также получить георгиевскую ленту можно обратившись в местные отделения партии "Единая Россия".

В ходе акции руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Евгений Кантемиров отметил, что георгиевская лента уже стала настоящим символом празднования Дня Победы.

Евгений Кантемиров,

руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии":