В Алтайском крае стартовала акция "Георгиевская лента" к 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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Сегодня, 15:07.
Новости партий

В Алтайском крае стартовала традиционная патриотическая акция "Георгиевская лента". В преддверии Дня Победы алтайские единороссы и активисты "Молодой Гвардии" организуют уличные пикеты по вручению георгиевских лент и поздравительных открыток жителям региона. Всего алтайское отделение "Единой России" распространит по краю 72 тысячи ленточек.

Акция "Георгиевская лента".
Акция "Георгиевская лента". Фото: архив Регионального отделения "Единой России".

По традиции патриотическая акция стартовала на площади Победы в Барнауле. Активисты регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" поздравляли барнаульцев с наступающим праздником Победы и дарили георгиевские ленточки. Они подарили более 3000 ленточек.

Акция "Георгиевская лента".
Акция "Георгиевская лента".

Подобные пикеты будут проходить ежедневно в большинстве городов и районов края. Также получить георгиевскую ленту можно обратившись в местные отделения партии "Единая Россия".

Акция "Георгиевская лента".
Акция "Георгиевская лента".

В ходе акции руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Евгений Кантемиров отметил, что георгиевская лента уже стала настоящим символом празднования Дня Победы.

Акция "Георгиевская лента".
Акция "Георгиевская лента".

Евгений Кантемиров,
руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии":

Мы ежегодно активно участвуем во всероссийской акции "Георгиевская лента". Ведь георгиевская лента – это символ поколений, знак отличия советских солдат и боевых частей, проявивших мужество и смелость в Великой Отечественной войне. Даря их людям, мы не просто поздравляем их с Великим праздником, но и рассказываем о значении этого атрибута, о том, как правильно его носить. Праздничные пикеты мы будем проводить ежедневно вплоть до 9 мая, а завершить акцию планируем традиционным Шествием с 15-ой георгиевской лентой в День Победы.

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