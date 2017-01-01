В Алтайском крае стартовали первые "лесные" проекты в рамках Года экологии

Организатором проекта выступило школьное лесничество "Елочка", которое создано и действует на базе Бобровского лесокомбината. Ребята разработали положение о конкурсе и привлекли к нему остальных учеников. По словам активистов, цель проекта — разбудить в ребятах желание сохранять родные леса, озера и реки, чтобы они достались целыми и невредимыми будущим поколениям. Всего в конкурсе приняли участие более 20 ребят. Плакаты получились красочными и трогательными. В скором времени победители получат призы.

Отметим, в 2017 году в Алтайском крае пройдет ряд мероприятий, направленных на экологическое просвещение подрастающего поколения. Инициаторами проектов выступают Союз организаций лесной отрасли Алтайского края "Алтайлес" и лесная холдинговая компания "Алтайлес".

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