В Алтайском крае установили стелу за 400 тысяч с грамматической ошибкой

В Каменском районе Алтайского края установили придорожную стелу. Однако вместо надписи "СчасТливого пути!", на ней значится "Счастливого пути!".
Фотографию опубликовала подписчица Barnaul22 Ольга Гринева. По ее словам, установка стелы обошлась бюджету в 400 тыс. рублей.
Напомним, ранее пользователи соцсетей зафиксировали аналогичный случай: на баннере в барнаульской "Ленте" было написано "свежЫй хлеб". Спустя несколько дней администрация магазина исправила ошибку.
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