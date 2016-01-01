В Алтайском крае установили стелу за 400 тысяч с грамматической ошибкой

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Сегодня, 17:29.
Жизнь

В Каменском районе Алтайского края установили придорожную стелу. Однако вместо надписи "СчасТливого пути!", на ней значится "Счастливого пути!".

Стела в Каменском районе.
Стела в Каменском районе. Фото: Barnaul22.

Фотографию опубликовала подписчица Barnaul22 Ольга Гринева. По ее словам, установка стелы обошлась бюджету в 400 тыс. рублей.

Напомним, ранее пользователи соцсетей зафиксировали аналогичный случай: на баннере в барнаульской "Ленте" было написано "свежЫй хлеб". Спустя несколько дней администрация магазина исправила ошибку.

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