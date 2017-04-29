В Алтайском крае в ДТП погиб пассажир мопеда

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 4.55 утра. Водитель 1989 года рождения, который управлял "Мазда 6", выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом "Рейсер" под управлением водителя 1980 года рождения.

Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. Мужчина 1977 года рождения, который был пассажиром мопеда, умер на месте ДТП.

ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.