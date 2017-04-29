В Алтайском крае в ДТП погиб пассажир мопеда

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Происшествия

Ночью 29 апреля в Алейске столкнулись "Мазда" и мопед. В результате ДТП погиб мужчина.

ГИБДД и мотоцикл.
ГИБДД и мотоцикл. Фото: Михаил Хаустов.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 4.55 утра. Водитель 1989 года рождения, который управлял "Мазда 6", выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом "Рейсер" под управлением водителя 1980 года рождения.

Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. Мужчина 1977 года рождения, который был пассажиром мопеда, умер на месте ДТП.

ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.

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