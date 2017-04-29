В Алтайском крае в ДТП погиб пассажир мопеда

Ночью 29 апреля в Алейске столкнулись "Мазда" и мопед. В результате ДТП погиб мужчина.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 4.55 утра. Водитель 1989 года рождения, который управлял "Мазда 6", выехал на встречную полосу и столкнулся с мопедом "Рейсер" под управлением водителя 1980 года рождения.
Водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. Мужчина 1977 года рождения, который был пассажиром мопеда, умер на месте ДТП.
ГИБДД выясняет обстоятельства происшествия.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.