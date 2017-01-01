В Алтайском крае вернут льготы "семипалатинцам"

В Рубцовске спикер регионального парламента встретился с представителями городских ветеранских организаций.

"Для нас это был шок, когда узнали, что теперь лишены льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. У многих пенсия составляет 8-10 тысяч рублей. Поэтому денежная компенсация расходов на оплату коммуналки — очень значимая поддержка. Убедительно просим решить вопрос в пользу "семипалатинцев", — сказал на встрече председатель городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Теплухин.

Этот вопрос обсуждали и на прошлой неделе на совещании с губернатором Александром Карлиным. Представители "Единой России" в Рубцовском городском совете депутатов инициировали акцию протеста. Сейчас профильным ведомствам Правительства края и комитетам регионального парламента поручили рассмотреть возможность возвращения "семипалатинцам" ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Это особая категория людей, которые в основном проживают на территории Алтайского края. Речь идет о том, чтобы "семипалатинцы" могли наравне с другими льготниками, получать компенсацию расходов по оплате ЖКУ. На ближайшей февральской сессии мы, скорее всего, примем решение сохранить льготы, которыми они пользуются как "семипалатинцы", и, как ветераны труда.

Александр Романенко также подчеркнул, что в регионе не ставится задача оптимизации социальных расходов, и категории льготников не будут сокращены. Отметим, в Рубцовске и Рубцовском районе практически каждый шестой житель имеет статус гражданина, подвергшегося радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, что дает право на поддержку государства.

Справка

С января 2017 года согласно законодательству "семипалатинцы" любых категорий помимо "семипалатинских льгот" имеют право только на получение краевой ежемесячной денежной выплаты в случае если они являются одновременно ветеранами труда, тружениками тыла.