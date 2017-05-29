В Алтайском крае вынесли приговор мужчине за преступление 15-летней давности

В Славгороде вынесли обвинительный приговор 44-летнему мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Осужденный совершил преступление 15 лет назад.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в июне 2002 года в одном из развлекательных заведений Славгорода между двумя мужчинами, находящимися в разных компаниях, возникла ссора. В ходе конфликта обвиняемый ударил 42-летнего посетителя кафе в лицо. Мужчина, потеряв равновесие, упал на пол и ударился головой. Через некоторое время от полученных травм он скончался во дворе кафе.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Спустя 15 лет следователи установили очевидца драки, который опознал нападавшего. Слова главного свидетеля подтвердили судебные экспертизы.
Суд, согласившись с позицией следствия, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии строгого режима.
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