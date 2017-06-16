В Алтайском крае зарплаты стали расти еще быстрее

Среднемесячная номинальная зарплата увеличилась на 6,4% по отношению к этому же периоду прошлого года. В апреле — на 7,7%. По итогам четырех месяцев года реальная заработная плата выросла на 1,5%.

Больше всего зарплаты растут в сельском хозяйстве (108,5% к уровню января — апреля 2016 года), в металлургическом производстве (в 1,4 раза), производстве лекарственных средств и материалов (112,8%), машин и оборудования (112,6%), химических веществ (112,3%), резиновых и пластмассовых изделий (107,9%), пищевых продуктов (106,9%).

В Министерстве экономического развития региона рассказали, что выше среднекраевых темпы роста заработной платы сохраняются в непроизводственном секторе экономики: в сферах образования (108,9%), спорта, отдыха и развлечений (108%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (112,3%).

Больше всех в крае зарабатывают работники железнодорожного транспорта (41 тысяча 930 рублей), производства компьютеров и электронных изделий (32 тысячи 125 рублей), сферы добычи полезных ископаемых (30 тысяч 580 рублей), производства лекарственных средств и материалов (28 тысяч 465 рублей) и металлургического производства (28 тысяч 291 рубль).