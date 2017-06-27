В барнаульском садоводстве дачник раскопал артиллерийские снаряды

Артиллерийские снаряды из огорода. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю. Артиллерийские снаряды из огорода. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю. Артиллерийские снаряды из огорода. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю. Артиллерийские снаряды из огорода. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю. Артиллерийские снаряды из огорода. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Молодой человек копал землю и наткнулся на снаряды. Мужчина сообщил об этом в полицию. На место происшествия выехала инженерно-техническая группа ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю, следственно-оперативная группа отдела полиции, а также представители МЧС. В ходе работы саперы извлекли из земли и обезвредили в общей сложности 10 снарядов.

Владелец приусадебного участка пояснил, что дачу купил недавно и решил навести там порядок. По информации старожила садоводства, бывший владелец участка был военнослужащим, но он давно умер, а его родственники продали сад, не подозревая об опасном содержимом в земле.

"Большая часть снарядов находилась в разобранном виде и не представляла опасности, но четыре из них были в боевой комплектации, а один из них с маркировкой "осколочно-фугасный" — он и вызывал наибольшую опасность при разминировании", — прокомментировал "находку" один из бойцов инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии.