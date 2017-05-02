В алтайском Сбербанке рассказали о повышении досупности кредитов для малого бизнеса

По словам Максима Волкова, за первые три месяца Сбербанк выдал заемщикам из малого, среднего и микробизнеса кредиты на сумму более 1,1 млрд рублей, кредиты берут как на инвестиционные цели, так и на пополнение оборотных средств. В банке ожидают, что по итогам года объем кредитования этого сектора тоже более, чем в два раза превысит прошлогодний. В 2016 году объем кредитования сектора составил 5,9 млрд рублей (в Алтайском крае и Республике Алтай).

По словам Максима Волкова, процентные ставки по кредитам сегодня находятся на крайне привлекательном уровне (диапазон, по его словам, от 10 до 15-16%) и есть вполне определенная тенденция к дальнейшему снижению.

Между тем 28 апреля Сбербанк подписал соглашение с "Алтайским гарантийным фондом" (АГФ), в котором согласованы все вопросы предоставления гарантии АГФ для заемщиков из малого и среднего бизнеса в случае, если они не могут представить залоговое обеспечение в нужном объеме.

Соглашение, по мнению Максима Волкова, позволит увеличить объем выданных кредитов этому сектору экономики примерно на 20% (к объему вновь выданных кредитов первого квартала). По его оценкам, только в рамках соглашения с АГФ малый и средний бизнес сможет взять кредиты на сумму порядка 1,5 млрд рублей.

По словам исполнительного директора АГФ Антона Слободчикова, механизм предоставления заемщику гарантии работает следующим образом. Бизнесмен обращается за получением кредита в банк. Банк оценивает его платежеспособность и возможность предоставить обеспечение по кредиту. И если обеспечение недостаточное, он совместно с заемщиком обращается в фонд. Заявку в АГФ будут рассматривать от трех до пяти дней в зависимости от суммы займа.

Максим Волков пояснил, что обмен документов между банком и АГФ будет происходить в электронном формате. И поэтому заемщику из Рубцовска или, скажем, Славгорода, нет необходимости ехать в Барнаул в гарантийный фонд.

По данным Антона Слободчикова, у "Алтайского гарантийного фонда", кроме Сбербанка, еще 16 банков-партнеров, с которыми подписаны аналогичные соглашения. В настоящий момент готовится подписание такого же документа с ВТБ24.