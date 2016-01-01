В Алтайском крае на пожаре из-за взрыва газа погибли женщина и её 10-летняя дочь

Ночью 22 декабря в селе Новоповалиха Первомайского района в одном из частных домов взорвался газ, в результате чего произошел пожар. На пепелище нашли тела 32-летней женщины и ее 10-летней дочери. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.
Как сообщает ведомство, дети погибшей 12-ти и 7-ми лет, а также ее знакомая, находящаяся в гостях, не пострадали. Они успели выбежать и спастись.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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