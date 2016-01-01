В Алтайском крае на пожаре из-за взрыва газа погибли женщина и её 10-летняя дочь

Как сообщает ведомство, дети погибшей 12-ти и 7-ми лет, а также ее знакомая, находящаяся в гостях, не пострадали. Они успели выбежать и спастись.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.