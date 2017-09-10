В алтайском селе пострадали пять человек из-за взрыва газа

Днем 9 сентября 2017 года в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Луговое Каменского района взорвался газ. Пострадали пять человек, их госпитализировали.
СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по данному факту. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже в то время, когда присутствующие в помещении самостоятельно пытались отремонтировать газовый баллон.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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