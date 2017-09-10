В алтайском селе пострадали пять человек из-за взрыва газа

СУ СКР по Алтайскому краю проводит доследственную проверку по данному факту. По предварительным данным, хлопок газовоздушной смеси произошел в квартире на первом этаже в то время, когда присутствующие в помещении самостоятельно пытались отремонтировать газовый баллон.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.