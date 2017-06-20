В Алтайском селе установят памятник Роберту Рождественскому работы Церетели

В селе Косиха установят памятник известному поэту Роберту Рождественскому. Монумент сделает известный скульптор Зураб Церетели, сообщают "Наши Новости".
Екатерина Рождественская,
дочь Роберта Рождественского:
У меня очень много друзей замечательных. И один из них — это Зураб Церетели. Я обратилась к нему с большой просьбой, чтобы он что-то вот придумал и показал нам видение его, как он представляет папу. И он сказал, что он обязательно сделает памятник. Но единственное, поскольку это было всего два месяца назад. Я получила его согласие. Просто не хватило физически времени, чтобы это все перевезти, поэтому памятник будет, постамент уже стоит.
На родине поэта, в алтайском селе, закончились Рождественские чтения. На 85-летие поэта приехали именитые гости: Тамара Гвердцители, Александр Маршал и Максим Аверин.
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