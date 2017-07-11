В алтайской исправительной колонии выбрали "Мисс ИК-2017"

В шипуновской ИК-6 в десятый раз провели конкурс красоты и талантов. Он был посвящен Году экологии. Участие в нем приняли семь осужденных женщин.
Осужденные женщины должны были достойно представить членам жюри себя и платья, сделанные собственными руками. Наряды они создавали из камней, травы, ракушек, а также из бумаги, круп, спичек и клетчатых сумок.
Во втором состязании женщины демонстрировали свои таланты: пели, играли на синтезаторе, танцевали, читали стихи. Больше всего членов жюри восхитили картины одной из конкурсанток, написанные в технике масляной живописи.
На заключительном этапе участницы показывали свои поэтические способности. Ведущие раздали каждой из конкурсанток по четыре слова, которые они должны были срифмовать в стихотворения. С заданием с разным успехом справились все конкурсантки.
В итоге жюри отдало титул "Мисс-ИК 2017" художнице Ольге Бельской. Победную ленту ей вручила победительница прошлого года Татьяна Андреева. Звание "Вице-мисс" получила Анна Ташланова.
Без титула в этот день не осталась ни одна из участниц. Конкурсанток наградили в номинациях "Мисс Очарование", "Мисс Грация", "Мисс Театральность" и других.
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