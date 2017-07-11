В алтайской исправительной колонии выбрали "Мисс ИК-2017"

"Мисс ИК-2017" в шипуновской колонии. Фото: 22.fsin.su. "Мисс ИК-2017" в шипуновской колонии. Фото: 22.fsin.su. "Мисс ИК-2017" в шипуновской колонии. Фото: 22.fsin.su.

Осужденные женщины должны были достойно представить членам жюри себя и платья, сделанные собственными руками. Наряды они создавали из камней, травы, ракушек, а также из бумаги, круп, спичек и клетчатых сумок.

Во втором состязании женщины демонстрировали свои таланты: пели, играли на синтезаторе, танцевали, читали стихи. Больше всего членов жюри восхитили картины одной из конкурсанток, написанные в технике масляной живописи.

На заключительном этапе участницы показывали свои поэтические способности. Ведущие раздали каждой из конкурсанток по четыре слова, которые они должны были срифмовать в стихотворения. С заданием с разным успехом справились все конкурсантки.

В итоге жюри отдало титул "Мисс-ИК 2017" художнице Ольге Бельской. Победную ленту ей вручила победительница прошлого года Татьяна Андреева. Звание "Вице-мисс" получила Анна Ташланова.

Без титула в этот день не осталась ни одна из участниц. Конкурсанток наградили в номинациях "Мисс Очарование", "Мисс Грация", "Мисс Театральность" и других.