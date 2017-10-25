В алтайской колонии прошел конкурс красоты среди осуждённых женщин

В Новоалтайской ИК-11 впервые прошел конкурс красоты. За победу боролись пять осужденных женщин. Их мастерство оценивало жюри из представителей администрации колонии и педагогов филиала вечерней (сменной) общеобразовательной школы №2.
К конкурсу осужденные готовились около двух месяцев: шили костюмы, ставили танцевальные номера, репетировали песни. Основной темой состязаний стала дружба народов. Каждая из участниц должна была представить жюри не только себя, но и выбранную ею страну.
В "Визитке" конкурсантки в творческой форме познакомили гостей мероприятия с традициями Франции и стран Азии, продемонстрировали национальные танцы и обряды стран Востока.
Вторым конкурсным испытанием был "Монолог": осужденные женщины читали стихи и прозу о любви — к ребенку, матери, мужчине. Заключительным и самым зрелищным этапом стало "Домашнее задание", где осужденные демонстрировали свои музыкальные таланты — пели и танцевали.
Титул "Мисс-осень 2017" и диплом получила осужденная Наталья Волкова. Звание "Мисс очарование" вручили Зебинисо Бустоновой. "Мисс зрительских симпатий" была признана осужденная Ирина Оборовская.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.