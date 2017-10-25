В алтайской колонии прошел конкурс красоты среди осуждённых женщин

"Мисс осень" в ИК-11 Новоалтайска. Фото: 22.fsin.su. "Мисс осень" в ИК-11 Новоалтайска. Фото: 22.fsin.su. "Мисс осень" в ИК-11 Новоалтайска. Фото: 22.fsin.su. "Мисс осень" в ИК-11 Новоалтайска. Фото: 22.fsin.su.

К конкурсу осужденные готовились около двух месяцев: шили костюмы, ставили танцевальные номера, репетировали песни. Основной темой состязаний стала дружба народов. Каждая из участниц должна была представить жюри не только себя, но и выбранную ею страну.

В "Визитке" конкурсантки в творческой форме познакомили гостей мероприятия с традициями Франции и стран Азии, продемонстрировали национальные танцы и обряды стран Востока.

Вторым конкурсным испытанием был "Монолог": осужденные женщины читали стихи и прозу о любви — к ребенку, матери, мужчине. Заключительным и самым зрелищным этапом стало "Домашнее задание", где осужденные демонстрировали свои музыкальные таланты — пели и танцевали.

Титул "Мисс-осень 2017" и диплом получила осужденная Наталья Волкова. Звание "Мисс очарование" вручили Зебинисо Бустоновой. "Мисс зрительских симпатий" была признана осужденная Ирина Оборовская.