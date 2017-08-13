В американском городе, где идут столкновения с ультраправыми, машина врезалась в толпу

This is the license plate guys. RT pic.twitter.com/BeJMUlSY48 — Zach Giannino (@G912Zach) 12 августа 2017 г.

Ультраправые протестовали против планов властей убрать памятник генералу армии конфедератов в годы Гражданской войны Роберту Эдварду Ли. Первые столкновения участников акции и их противников, а также аресты начались еще в пятницу, когда сотни ультраправых провели факельное шествие по городу. Всего в город, по разным оценкам, прибыли от 2 тыс. до 6 тыс. ультраправых, в том числе члены неонацистских организаций и "Ку-клукс-клана".

12 августа автомобиль въехал в толпу митингующих. Полиция штата предъявила обвинения в убийстве 20-летнему жителю Огайо, сообщает РИА Новости. "Джеймсу Алексу Филдсу-младшему, жителю Огайо, были предъявлены обвинения по одному эпизоду убийства второй степени (преднамеренное, но не спланированное убийство), трем эпизодам нанесения телесных повреждений и одному эпизоду оставления места преступления", цитирует агентство страницу местной полиции в Фейсбук.



РБК опубликовало видео наезда автомобиля на толпу протестующих в Шарлотсвилле. Запись разметил на своей странице в Twitter один из очевидцев происшествия.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4 — Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.

Тем временем мэр американского города Лексингтон (штат Кентукки) Джим Грей распорядился ускорить перенесение двух памятников конфедератам на фоне ожесточенных столкновений ультраправых в Шарлоттсвилле, сообщает РИА Новости.

Грей сообщил в Twitter: "Мы тщательно обсудили и выслушали многих наших горожан. Трагические события в Шарлоттсвилле сегодня ускорили объявление, которое я собирался озвучить на следующей неделе". Он добавил, что во вторник, 15 августа попросит городской совет направить необходимую петицию в комиссию по сохранения памятников культурного наследия штата.