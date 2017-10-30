В американском зоопарке усыпили привезенного из России амурского тигра

В зоопарке американского города Денвер (Колорадо) усыпили привезенного в июле из России амурского тигра Мартина. Ветеринары диагностировали у животного "чрезвычайно агрессивную форму лейкемии", сообщает The Denver Post.
Мартин появился на свет в Московском зоопарке в июне 2014 года — в России его называли Умаром. В Денвер тигра привезли первого июля, но после того, как закончился период акклиматизации, его даже не успели показать публике. В конце октября хищник стал вялым и потерял аппетит, пишет Regnum.
По словам сотрудников зоопарка, болезнь прогрессировала слишком быстро, и 27 октября тигра усыпили. Замруководителя местной ветеринарии Скотт Ларсен заявил, что смерть животного стала огромным ударом для зоопарка.
Российские ветеринары не выявили у тигра каких-либо серьезных проблем со здоровьем перед отправкой в США.
Справка
Амурский тигр занесен в международную и российскую Красные книги. По данным 2015 года, на Дальнем Востоке России обитает до 540 особей. Более 450 амурских тигров живут в настоящее время в зоопарках разных стран.
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