В Анталье каждый третий турист оказался россиянином

Всего на турецкий курорт приехали 2,8 миллиона иностранных туристов.

Турпоток из России на курорт за январь-июнь этого года превысил аналогичные показатели 2015 года. Тогда на Средиземном побережье Турции отдохнули 868 тысяч российских путешественников. Отмечается, что в 2016 году за первые полгода Анталья приняла всего 25 тысяч россиян.

Самым популярным для отдыха месяцем в этом году у россиян стал июнь. В это время на курортах Антальи отдохнули 584 тысячи путешественников. В июне каждый второй турист прибыл в провинцию из России.

Уточняется, что Анталья в первые шесть месяцев 2017 года потеряла 24 процента немецких и 40 процентов голландских путешественников, а также 56 процентов туристов из скандинавских стран. Положительную динамику показали рынки Украины, Израиля, Казахстана, Белоруссии и Польши, пишет Lenta.ru.

Об этом со ссылкой на данные администрации Антальи сообщает Ассоциация туроператоров России.