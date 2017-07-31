В августе произойдет самое длинное солнечное затмение в истории

По данным исследователей, Луна перекроет Солнце на 1,5 часа. При этом солнечная корона будет намного крупнее, чем во время аналогичных явлений в прошлом. Процесс зафиксирует телескоп DKIST.

Увидеть уникальное затмение можно будет только с территории США. Однако NASA совместно с сервисом Stream планируют устроить прямую трансляцию затмения в интернете.