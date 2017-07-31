В августе произойдет самое длинное солнечное затмение в истории

В августе 2017 года ожидается самое масштабное солнечное затмение в мировой истории. Об этом заявили ученые из Национальной солнечной обсерватории (США), пишут "Известия".
По данным исследователей, Луна перекроет Солнце на 1,5 часа. При этом солнечная корона будет намного крупнее, чем во время аналогичных явлений в прошлом. Процесс зафиксирует телескоп DKIST.
Увидеть уникальное затмение можно будет только с территории США. Однако NASA совместно с сервисом Stream планируют устроить прямую трансляцию затмения в интернете.
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