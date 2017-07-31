В августе произойдет самое длинное солнечное затмение в истории

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Сегодня, 12:22.
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В августе 2017 года ожидается самое масштабное солнечное затмение в мировой истории. Об этом заявили ученые из Национальной солнечной обсерватории (США), пишут "Известия".

Солнечное затмение в 2006 году.
Солнечное затмение в 2006 году. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

По данным исследователей, Луна перекроет Солнце на 1,5 часа. При этом солнечная корона будет намного крупнее, чем во время аналогичных явлений в прошлом. Процесс зафиксирует телескоп DKIST.

Увидеть уникальное затмение можно будет только с территории США. Однако NASA совместно с сервисом Stream планируют устроить прямую трансляцию затмения в интернете.

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