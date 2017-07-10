В банк "Югра" перед введением временной администрации влили 25 млрд рублей

В июне 20 млрд рублей банку "Югра" предоставила компания Radamant Financial Алексея Хотина (предпринимателю принадлежит 52,5% акций банка). Эти деньги ранее банк должен был вернуть по договорам субординированного депозита. Однако владелец принял решение, что "Югра" использует средства для пополнения собственного капитала.

Спустя несколько дней банк увеличил капитал еще на 5 млрд рублей — эти средства "Югре" безвозмездно предоставила финучреждению все та же компания Radamant Financial. А в общей сложности за последние два года акционеры влили в организацию более 50 млрд рублей, пишет ura.ru.

Президент "Югры" Алексей Нефедов назвал ситуацию вокруг банка "непонятной", сообщает RNS.

"Ситуация пока непонятная, потому что банк выполнял все нормативы Центрального банка, полностью обладал ликвидностью. Поэтому пока для нас это тоже такая новость, как, наверное, и для всего рынка", — сказал Нефедов.

Он также добавил, что менеджмент банка не был предупрежден регулятором о готовящемся решении, пишет Газета.Ru.

10 июля ЦБ ввел временную администрацию в банке "Югра". В ближайшие полгода управлять организацией будет Агентство страхования вкладов (АСВ). На это время приостановлены полномочия акционеров по участию в уставном капитале.

Справка

Банк "Югра" основан в 1990 году, его мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин. На 1 мая 2017 года банк "Югра" занимал 27 место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 млрд рублей. В 2016 году кредитное учреждение показало убыток в размере 22 млрд рублей. В начале 2017 года Федеральная таможенная служба исключила банк из реестра финансовых организаций, у которых есть право выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов.

Банк "Югра" является генеральным партнером Ночной Хоккейной Лиги, титульным партнером мини-футбольного клуба "Динамо". Организация также выступала спонсором шоу "Голос", кинофестиваля "Будем жить!", международного фестиваля "Круг света".