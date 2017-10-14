В Барануле несколько дней разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину

Пропал Евгений Евдокимов.

- рост 174 см,- худощавого телосложения,- волосы светлые короткие,- глаза серо-зелёные.

Был одет:

- синяя шапка,

- чёрно-синяя куртка,

- чёрные штаны,

- синие кроссовки.

Известно, что мужчина имел с собой документы.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить 02 (102) или по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.