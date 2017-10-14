В Барануле несколько дней разыскивают пропавшего 31-летнего мужчину

Волонтеры отряда "Лиза Алерт" объявили поиск 31-летнего барнаульца Евгения Евдокимова. Его местонахождение неизвестно с 9 октября 2017 года.
- рост 174 см,
- худощавого телосложения,
- волосы светлые короткие,
- глаза серо-зелёные.
Был одет:
- синяя шапка,
- чёрно-синяя куртка,
- чёрные штаны,
- синие кроссовки.
Известно, что мужчина имел с собой документы.
Всех, кто располагает информацией о пропавшем, просят сообщить 02 (102) или по бесплатному телефону 8-800-700-54-52.
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