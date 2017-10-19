В Барнаул приедут лучшие бойцы по армейскому рукопашному бою

Пятый год подряд фонд спортивного и военно-патриотического воспитания "Лидер" при поддержке администрации Алтайского края, управления спорта и молодежной политики проводит в нашем городе этап Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою на призы нашего земляка Героя России генерал-полковника В. А. Шаманова.

В 2015 году турнир был признан лучшим спортивным мероприятием по армейскому рукопашному бою на территории России.

В этом году в Барнаул приедет более 120 бойцов из 12 регионов России. Алтайский край будут представлять лучшие спортсмены из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска.

Помимо зрелищных поединков, зрителей соревнований ждут выступления лучших творческих коллективов Алтайского края.

Предварительные бои пройдут в с/к "Обь" 19-20 октября 2017 года, начало в 10.00.

21 октября 2017 года во Дворце спорта им. Германа Титова пройдут финальные бои, начало в 16.00.

Вход для зрителей на все мероприятия турнира свободный.