В Барнауле амнистировали гендиректора фирмы "Чистюля" за "грязную" налоговую схему

В Барнауле вынесли приговор генеральному директору "Чистюля" Светланой Гранкиной за уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере.
Напомним, "Чистюля" оказывала клининговые услуги алтайским объектам Минбороны (например, убирала территорию воинской части в Алейске) и получала за это средства из федерального бюджета. Как установил СУ СКР по Алтайскому краю, с января 2011 года по декабрь 2013 года генеральный директор фирмы организовала преступную схему, согласно которой размер ее налоговых обязанностей уменьшился вследствие уменьшения налоговой базы по НДС. После проведения межрайонной инспекцией ФНС №15 выездной налоговой проверки фирме доначислили 26 млн рублей, включая штрафы и пеню, однако фирма платить эти деньги не стала.
22 июля 2015 года в главном офисе УФНС в Барнауле правоохранительные органы провели обыски и выемку документации, подтверждающей уклонение от уплаты налогов фирмой "Чистюля". Правоохранители предполагали, что сделать это фирме помогали ряд сотрудников налоговой службы. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе следствия наложили арест на 100% доли генерального директора в уставном капитале компании, доли собственности на нежилое помещение, а также денежные средства обвиняемой в сумме 5 млн рублей.
Суд признал Гранкину виновной и назначил наказание в виде выплаты штрафа в размере 300 тысяч рублей. На основании акта об амнистии ее освободили от исполнения наказания. В счет ущерба от преступления в бюджет взыскали 5 млн рублей, изъятых у Гранкиной, а также обратили взыскание на принадлежащее ей нежилое помещение в Барнауле.
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