В Барнауле бесплатно научат создавать стильные прически

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Сегодня, 10:36.
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22 июля с 17.00 по 19.00 для зрителей конкурса красоты "Мисс Лето" состоится бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-причесок от компании "Ренессанс-косметик". Мероприятие пройдет в комплексе открытых бассейнов "Пляж".

Стильные прически.
Стильные прически. Иллюстрация из архива редакции.

Проведет мастер-класс Евгения Петрова — стилист по прическам. Она расскажет, как быстро создать непринужденный образ с сёрферскими локонами или петлевыми косами, а также как добавить женственности в свой образ, создав у себя на голове асимметричный хвост, низкий пучок или прическу, собранную их жгутов. Если вы не знаете, что делать со своими непослушными волосами, то этот урок для вас!

Помимо мастер-класса гостей ожидает конкурс красоты, хорошее настроение, конкурсы и призы от партнеров, а также крутая вечеринка в бассейне от DJ f3zo0n3! Приходите, будет жарко!

Вход по расценкам "Пляжа".

Организатор мероприятия: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов и порядке их получения уточняйте на месте.

Организатор.
Организатор.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Генеральный партнер.
Партнер.
Партнер.
Партнер.
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Партнер.
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