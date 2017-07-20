В Барнауле бесплатно научат создавать стильные прически

22 июля с 17.00 по 19.00 для зрителей конкурса красоты "Мисс Лето" состоится бесплатный мастер-класс по созданию экспресс-причесок от компании "Ренессанс-косметик". Мероприятие пройдет в комплексе открытых бассейнов "Пляж".
Проведет мастер-класс Евгения Петрова — стилист по прическам. Она расскажет, как быстро создать непринужденный образ с сёрферскими локонами или петлевыми косами, а также как добавить женственности в свой образ, создав у себя на голове асимметричный хвост, низкий пучок или прическу, собранную их жгутов. Если вы не знаете, что делать со своими непослушными волосами, то этот урок для вас!
Помимо мастер-класса гостей ожидает конкурс красоты, хорошее настроение, конкурсы и призы от партнеров, а также крутая вечеринка в бассейне от DJ f3zo0n3! Приходите, будет жарко!
Вход по расценкам "Пляжа".
Организатор мероприятия: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: 22.07.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурсов, количестве призов и порядке их получения уточняйте на месте.
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